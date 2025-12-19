Форма поиска по сайту

19 декабря, 07:15

Проливные дожди обрушились на Дубай

Проливные дожди обрушились на Дубай

Новости мира: протесты фермеров из 27 стран начались в Бельгии

В МИД сообщили, что Россия делает все возможное для вызволения своих граждан из Мьянмы

Новости мира: глава ЕК потребовала от саммита ЕС решения по финансированию Украины

В Китае запретили сериалы, в которых директора и миллиардеры влюбляются в бедных девушек

Воды у острова Ормуз в Иране окрасились в кроваво-красный цвет

Эксперты заявили о возможном начале масштабной операции США против Каракаса

Новости мира: бразильский город Петрополис пострадал от мощного наводнения

Дональд Трамп выступил с обращением к нации

Новости мира: издание Politico сообщило о давлении США на ЕС из-за изъятия активов РФ

Отпуск москвичей и других туристов в Дубае оказался под угрозой из-за сложных погодных условий. Город уже несколько дней заливают сильные дожди, к которым добавился ураганный ветер. Очевидцы сообщают о появлении смерчей в пустыне.

Большинство авиарейсов задерживаются или переносятся, в аэропортах скопились толпы ожидающих пассажиров. В целях безопасности закрыли для посещения все пляжи и парки. Службы безопасности призывают соблюдать меры предосторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

