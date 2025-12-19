Проливные дожди обрушились на Дубай

Отпуск москвичей и других туристов в Дубае оказался под угрозой из-за сложных погодных условий. Город уже несколько дней заливают сильные дожди, к которым добавился ураганный ветер. Очевидцы сообщают о появлении смерчей в пустыне.

Большинство авиарейсов задерживаются или переносятся, в аэропортах скопились толпы ожидающих пассажиров. В целях безопасности закрыли для посещения все пляжи и парки. Службы безопасности призывают соблюдать меры предосторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.