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Жена Зеленского устроила шоппинг в Париже на 40 тыс долларов – СМИ

Жена Зеленского устроила шоппинг в Париже на 40 тыс долларов – СМИ

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В 40 тысяч долларов оценили зарубежные газеты шопинг жены президента Владимира Зеленского в Париже. Во французскую столицу она поехала с официальным визитом, а именно за деньгами для своего благотворительного фонда, поддерживающего украинцев.

Такой поход по бутикам возмутил и французов, и украинцев. Тем более скандально поведение первой леди выглядит после ее слов о готовности граждан Украины мерзнуть и сидеть без света ради вступления в ЕС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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