Вулкан проснулся на японском острове Кюсю. В небо поднялось большое количество дыма и пепла. Очевидцы в Сети поделились кадрами с места событий.

Видно, что пепел разносит ветер, поэтому японцев уже предупреждают о возможном "пеплопаде" в ближайших городах. Из-за плохой видимости дороги на острове могут закрыть.

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