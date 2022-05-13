Беспорядки на Шри-Ланке пошли на спад. Командующий сухопутными войсками заявил, что случаев столкновения демонстрантов, требующих смены власти, с полицией и военными стало меньше.

Однако, по словам экспертов, Шри-Ланка по-прежнему переживает самый острый кризис в истории. Поэтому туристов попросили не покидать отели и не ходить на пляжи.

Прислушались ли к этим рекомендациям путешественники из России? И есть ли сложности с обратными рейсами? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.