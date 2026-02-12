Российская туристка спаслась от ядовитой змеи на Бали

Российская туристка чудом спаслась от индийского голубого крайта на Бали. Эта змея в 12 раз ядовитее кобры. По данным медиков, от укуса крайта даже после введения антидота выживают лишь половина пациентов.

Зоолог Павел Айгишев рассказал о порядке действий при укусе ядовитой змеи. Необходимо незамедлительно попытаться попасть в медицинское учреждение, позвонить, чтобы приехала скорая, или самостоятельно доехать. Следует пить очень много жидкости и принять любые антигистаминные препараты.

