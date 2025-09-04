Представившийся космонавтом мошенник выманил 6,7 тыс долларов у 80-летней японки

Фото: depositphotos/dedivan1923

В Японии 80-летняя женщина перевела 6,7 тысячи долларов (примерно 542 тысяч рублей. – Прим. ред.) мошеннику, который представился космонавтом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Dexerto.

Согласно отчету правоохранительных органов Саппоро, женщина начала переписываться с мужчиной в соцсетях в июле этого года. Тот представился космонавтом, а через пару недель сообщил пенсионерке, что "подвергся нападению" в космосе, из-за чего у него заканчивается кислород.

Аферист попросил женщину перевести ему средства для покупки запасов кислорода. На фоне частого общения с мошенником у пенсионерки появились чувства к якобы космонавту, поэтому она отправляла ему деньги. В общей сложности женщина направила около 1 миллиона иен.

Спустя время она рассказала о произошедшем семье. Осознав, что стала жертвой мошенника, пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранители расследуют данное дело. Сотрудники полиции призвали других граждан быть бдительнее при подобных знакомствах в соцсетях.

Ранее полицейские задержали сообщницу мошенников, которые обманули пожилую москвичку на 3,3 миллиона рублей. По данным столичного главка МВД России, 83-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками различных госорганов. Они заявили, что злоумышленники получили доступ к счетам пенсионерки и под предлогом сохранения сбережений убедили обналичить накопления.

За несколько раз москвичка передала якобы представителям банка 1,3 миллиона рублей. Спустя время ей снова позвонили и рассказали, что мошенники пытаются завладеть правом собственности на квартиру. Аферисты уговорили женщину оформить договор пожизненной ренты, после чего ей поступили 2 миллиона рублей, которые она передала девушке-курьеру. После разговора с родственниками пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

