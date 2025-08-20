Житель Астаны вел роскошную жизнь ради имиджа в соцсетях, не платя за это

Фото: 123RF/f8studio

Житель Астаны вел роскошный образ жизни, не неся за это расходов, ради популярности в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

В течение пяти месяцев он останавливался с друзьями в пятизвездочных отелях, посещал рестораны, где заказывал дорогие блюда, и покупал одежду в элитных магазинах.

Для этого он предоставлял неподтвержденные платежные поручения от имени банка, а жертвы не проверяли подлинность документов, продавая ему товары и услуги.

Правоохранители выяснили, что мошенник отправлял платежные поручения через банковское приложение, в то время как средств на его счете не было.

Например, мужчина бронировал номера в отеле на несколько дней для себя и друзей, заказывал еду и напитки, а затем обманным путем, злоупотребляя доверием сотрудников гостиницы, предоставлял вышеуказанные платежные поручения.

В результате материальный ущерб от его действий составил 4,4 миллиона тенге (около 654 280 рублей. – Прим. ред.). При этом общий ущерб превысил 8 миллионов тенге (примерно 1 189 600 рублей. – Прим. ред.).

На суде мужчина полностью признал свою вину и объяснил, что пошел на мошенничество ради того, чтобы произвести впечатление и повысить популярность в социальных сетях. На своем аккаунте он публиковал фотографии, выдавая себя за успешного предпринимателя.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы и взыскал с него причиненный ущерб. Приговор в законную силу еще не вступил.

В связи с произошедшим прокуратура Астаны рекомендовала заранее проверять подлинность документов, подтверждающих оплату.

Ранее в Подмосковье оперативники задержали пенсионерку, которая обманула троих знакомых почти на 27 миллионов рублей под предлогом помощи с покупкой жилья.

Пострадавшие отдали злоумышленнице деньги в обмен на заверенную у нотариуса расписку, в которой были указаны устаревшие установочные данные. Полученные средства аферистка потратила на личные нужды.

