Новости мира: Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой

Президент США Дональд Трамп потребовал половину прав собственности на мост между США и Канадой. Речь идет о конструкции, которая должна соединить Мичиган с Онтарио. Трамп советует немедленно начать переговоры. Он уже успел обвинить экс-президента Барака Обаму, который на момент планирования строительства от прав отказался. Досталось также властям Канады. Они планируют заключить сделку с Китаем. Трамп считает, что Пекин может убедить канадский хоккей навсегда отменить Кубок Стэнли.

Бури на юге Испании нанесли ущерб на 4 миллиарда евро. Последствия стихийного бедствия устраняют в Андалусии. Только на восстановление дорог потребуют около 500 миллионов. Всего из-за непогоды произошло примерно 10 тысяч происшествий, 11 тысяч человек пришлось эвакуировать. Чтобы восстановить регион, власти Андалусии обратились на помощью к правительству Испании и Евросоюзу.

