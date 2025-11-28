SCMP: в Китае бездомный мужчина обманом жил за счет 5 женщин

Фото: depositphotos/lightfieldstudios

В Китае бездомный мужчина обманом заставил пятерых женщин покрывать его расходы на посещение дорогих ресторанов и покупку вещей. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, в августе в полицию поступило заявление от женщины под псевдонимом Лю Цянь. Она утверждала, что стала жертвой обмана 36-летнего мужчины по фамилии Чэнь.

Выдавая себя за владельца ночного клуба, он пообещал заплатить ей 3,5 тысячи юаней наличными за сопровождение при посещении ресторанов и других развлекательных заведений. Мужчина пришел домой к Лю Цянь с черным пакетом, в котором было около 50–60 тысяч юаней. Позже выяснилось, что в пакете лежали фальшивые деньги.

Выяснилось, что Чэнь часто посещал дорогие заведения в сопровождении разных женщин. Он заставлял их покрывать все расходы на еду, напитки, отели и такси – женщины, увидев пачку денег от него, платили. Когда они понимали, что это мошенничество, то мужчина уже исчезал.

Чэнь использовал поддельный аккаунт в соцсетях, где от лица специального агента предлагал крупную сумму денег за сопровождение. Когда ему не удавалось быстро найти новую жертву, он ночевал на скамейках в парках.

В результате мужчина был официально арестован по обвинению в мошенничестве.

Ранее израильский мошенник Саймон Леваев, известный как "аферист из Tinder", заявил, что его подставили. Мужчину задержали в международном аэропорту Батуми в сентябре этого года. Суд в Грузии постановил заключить его под стражу на 3 месяца для дальнейшей экстрадиции.

Запрос на его задержание в Интерпол подала Германия. По данным правоохранителей, он похитил 44 тысячи евро у женщины, а также потратил тысячи евро с ее банковской карты.