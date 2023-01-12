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Украинцы устроили вечеринку с флагами своей страны в Куршевеле

Украинцы устроили вечеринку с флагами своей страны в Куршевеле

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Украинцы устроили вечеринку с флагами своей страны на элитном горнолыжном курорте в Куршевеле. Видео распространилось в Сети, героев ролика вскоре опознали.

На вечеринке были замечены модель Карина Жосан, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018", а также ее муж Сергей Ошеровский, который находится в розыске по делу о крупном вымогательстве на Украине.

Кто еще устроил праздник на фоне боевых действий? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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