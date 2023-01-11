Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:37

Город

Московский зоопарк можно будет бесплатно посетить за подарок для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк можно будет бесплатно посетить за подарок для животных с 13 по 15 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Пункты приема зооподарков будут работать три дня с 10:00 до 16:00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро "Баррикадная", – говорится в сообщении.

Зоологи рекомендуют приносить животным мячи, гантели, косточки из экологически безопасных материалов, канаты, кольца диаметром от 13 сантиметров, качели, лесенки, мостики для вольеров птиц и грызунов, а также другие игрушки, купленные в зоомагазине.

Не стоит приобретать дорогой подарок, главное, чтобы он был полезным для обитателей зоопарка и смог разнообразить их жизнь, добавили в пресс-службе.

"Все предметы должны быть выполнены из экологически благоприятного материала и не должны иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным", – сообщили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк в период праздничных дней собрал почти тысячу хвойных деревьев. Сотрудники зоосада уточнили, что пихтами и елями укомплектованы все отделы.

Зоопарк проводит акцию по сбору елок ежегодно, начиная с 2012 года. Деревья принимают только от организаций, которым за время праздников не удалось распродать деревья.

Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно благодаря подаркам для животных

Читайте также

город

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика