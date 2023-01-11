Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк можно будет бесплатно посетить за подарок для животных с 13 по 15 января, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Пункты приема зооподарков будут работать три дня с 10:00 до 16:00 на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро "Баррикадная", – говорится в сообщении.

Зоологи рекомендуют приносить животным мячи, гантели, косточки из экологически безопасных материалов, канаты, кольца диаметром от 13 сантиметров, качели, лесенки, мостики для вольеров птиц и грызунов, а также другие игрушки, купленные в зоомагазине.

Не стоит приобретать дорогой подарок, главное, чтобы он был полезным для обитателей зоопарка и смог разнообразить их жизнь, добавили в пресс-службе.

"Все предметы должны быть выполнены из экологически благоприятного материала и не должны иметь следов химических веществ. Зоологи проверят игрушки и передадут животным", – сообщили в зоопарке.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк в период праздничных дней собрал почти тысячу хвойных деревьев. Сотрудники зоосада уточнили, что пихтами и елями укомплектованы все отделы.

Зоопарк проводит акцию по сбору елок ежегодно, начиная с 2012 года. Деревья принимают только от организаций, которым за время праздников не удалось распродать деревья.

Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно благодаря подаркам для животных

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