В Москве в 2020 году тройняшки родились в 13 семьях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в этом году в 13 семьях родились тройняшки, еще в 730 семьях появились двойни. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
В первом полугодии 2019 года количество детей, рожденных одновременно, было несколько выше. Двойняшки родились более чем в 870 семьях, тройняшки – в 16 семьях. А в одной семье появилось на свет сразу четыре ребенка. Всего в столице за прошлый год зарегистрировали более 137 тысяч детей. Из них 70 тысяч 672 (51,5%) мальчика и 66 тысяч 683 (48,5%) девочки.
Во время пандемии самыми популярными именами для новорожденных стали Александр и София. Также в это время родилось много детей с именами Полина, Анна, Алиса и Мария, а также Михаил, Максим, Марк и Артем.
К счастью, в период пандемии коронавируса столичные родители не стали выбирать для своих детей имена, каким-то образом связанные с ситуацией, но среди необычных имен были Луна, Тереза, Алмаз, Вишня и Олимпия, а также Светозар, Добрыня, Яропол и Яромил.
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