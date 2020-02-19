Женщина родила десятого ребенка в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Женщина из города Дзержинского родила десятого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы со ссылкой на главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства в районе Татьяну Мельник.

В Люберецком роддоме у многодетной мамы родилась девочка весом 3 килограмма 990 граммов. Там же женщина родила старших братьев и сестер новорожденной, передает Агентство "Москва".

В этом же месяце в Подмосковье в многодетной семье появился 11 ребенок. Все дети 33-летней женщины появились на свет в Орехово-Зуевском роддоме.

А в декабре прошлого года в Московском перинатальном центре имени Мухина женщина родила сразу двоих сыновей и двух дочерей. Их зовут Сара, Адам, Анна и Назар. Специалисты отмечали, что такая беременность бывает одна на миллион.

Всего в 2019 году родилось более 137 тысяч детей. Среди зарегистрированных малышей есть двойни, тройни и четверни. Больше всего детей родилось летом – в июле и августе на свет появилось более 13 тысяч малышей.

