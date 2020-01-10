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Общество

15:27

Жительница США за год дважды стала мамой близнецов

общество за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Американка Александрия Уоллистон за год родила четырех сыновей. Первые близнецы родились в марте 2019 года. В мае женщина узнала, что снова беременна. 27 декабря 2019 года она родила еще двух мальчиков, сообщает "Мир 24".

Жительница Уэст-Палм-Бич рассказала, что обе ее бабушки при родах потеряли своих близнецов. Теперь она думает, что это подарок от них.

"Я чувствую, что мои бабушки подарили мне своих детей, потому что их дети скончались при родах. Я чувствую, что они отправили их мне", – сказала Уоллистон.

Помимо четырех мальчиков, у женщины есть трехлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 45-летняя женщина родила двойню для 24-летнего сына-гея, который хотел стать отцом. Женщине с четвертого раза удалось пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В итоге у нее родилась двойня – мальчик и девочка.

24-летний бразилец признался, что давно мечтал стать отцом. По его словам, около четырех лет назад его мать забеременела от отца, однако девочка родилась недоношенной и умерла через неделю после появления на свет. Тогда семья решила использовать семя сына для оплодотворения яйцеклетки более молодого донора.

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