В Бразилии женщина родила двойню для сына

16:09
16:09
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Фото: depositphotos/Bork
В Бразилии 45-летняя женщина родила двойню для 24-летнего сына-гея, который хотел стать отцом, пишет газета The Sun.
По информации издания, женщине с четвертого раза удалось пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В январе она забеременела, а 3 сентября у нее родилась двойня – мальчик и девочка.
Как отмечает СМИ, у новорожденного мальчика врачи диагностировали проблемы с дыханием. В настоящее время малыш проходит лечение в педиатрическом отделении больницы Сан-Паулу.
24-летний бразилец признался, что давно мечтал стать отцом. По его словам, около четырех лет назад его мать забеременела от отца, однако девочка родилась недоношенной и умерла через неделю после появления на свет. Тогда семья решила использовать семя сына для оплодотворения яйцеклетки более молодого донора, после чего перенести яйцеклетку в организм его матери путем ЭКО, сообщает издание.
Ранее ученые из Квинслендского университета в Австралии оценили влияние генов на гомосексуальность. По мнению экспертов, влечение к людям своего пола можно объяснить генетическим фактором только на 8–25%, а в остальном оно связано с рискованным поведением, психическим здоровьем и репродуктивными свойствами. Как сказано в статье в журнале Science, исследователи проанализировали геномы более 470 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.
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