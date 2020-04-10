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Общество

17:17

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самыми популярными именами для новорожденных в Москве за три месяца 2020 года стали Александр и София (Софья), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

За этот период в городе родились 51,3% мальчиков и 48,7% девочек. Именем Александр назвали 609 мальчиков, а имя София получили 649 девочек.

В пятерку популярных женских имен также вошли Мария (552 новорожденных), Анна (523), Алиса (445) и Полина (418). Из необычных имен трех девочек назвали Афиной, двух – Аксинией, по одной – Мальвиной, Искрой, Василисой и Весной.

Популярными мужскими именами стали Максим (588 новорожденных), Михаил (537) и Артем (425). По одному мальчику назвали Тристаном и Ахиллесом. Еще один малыш получил имя Ной.

Также в Москве родились по одному мальчику с именами Брайан, Алекс и Райан. Одним из самых необычных имен стало имя Елисей-Косма.

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