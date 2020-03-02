Свыше 200 сотрудников ЗАГС Москвы приняло участие в проекте "Преображение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 200 сотрудников столичных отделов ЗАГС приняло участие в проекте "Преображение", который длился на протяжении 15 недель.

"Проект <…> включал в себя четыре направления: основы правильного питания, упражнения для правильной осанки и поддержания тонуса, советы по уходу за собой и статьи о формировании здорового образа жизни. В проекте могли участвовать все сотрудники отделений ЗАГС", – приводит Агентство "Москва" слова исполняющего обязанности начальника управления столичного ЗАГС Светланы Уханевой.

Она рассказала, что среди всех участников было выделено 32 работника, которые продемонстрировали наиболее яркий результат.

Отмечается, что проект "Преображение" позволил сотрудницам отделений ЗАГС раскрыть свой потенциал и преобразиться внешне.

Ранее сообщалось, что более тысячи пар зарегистрировали брак в столице в красивую дату.

Для того чтобы не формировалась очередь, были запущены дополнительные отделения, а также необычные площадки.