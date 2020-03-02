Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

02 марта, 20:29

Свыше 200 сотрудников ЗАГС Москвы приняло участие в проекте "Преображение"

общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 200 сотрудников столичных отделов ЗАГС приняло участие в проекте "Преображение", который длился на протяжении 15 недель.

"Проект <…> включал в себя четыре направления: основы правильного питания, упражнения для правильной осанки и поддержания тонуса, советы по уходу за собой и статьи о формировании здорового образа жизни. В проекте могли участвовать все сотрудники отделений ЗАГС", – приводит Агентство "Москва" слова исполняющего обязанности начальника управления столичного ЗАГС Светланы Уханевой.

Она рассказала, что среди всех участников было выделено 32 работника, которые продемонстрировали наиболее яркий результат.

Отмечается, что проект "Преображение" позволил сотрудницам отделений ЗАГС раскрыть свой потенциал и преобразиться внешне.

Ранее сообщалось, что более тысячи пар зарегистрировали брак в столице в красивую дату.

Для того чтобы не формировалась очередь, были запущены дополнительные отделения, а также необычные площадки.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика