В Музее военной формы одежды начали регистрировать браки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Музей военной формы одежды стал 31-й необычной площадкой для регистрации брака в Москве. Первые церемонии состоятся в усадьбе Васильчиковых уже сегодня, 22 февраля, передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в этот день распишутся 10 пар.

"Так совпало, что регистрация брака выпала еще и на красивую дату. Это было вдвойне приятно", – рассказали будущие молодожены.

Перед самой регистрацией молодоженам провели экскурсию по музею, в котором представлен старинные экспонаты и интерактивные элементы.

Подать заявление на роспись в усадьбе Васильчиковых можно в Тушинском отделе ЗАГС. Также действует запись через единый портал госуслуг. Даты регистрации на текущий год откроют в ближайшее время.

В прошлом году молодожены отдавали предпочтение Дворцу бракосочетания № 1, известному как Грибоедовский ЗАГС. Там узаконили отношения свыше 5,6 тысячи влюбленных. В топ-5 также вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский отделения.

Ранее были названы самые необычные композиции для свадебных церемоний в Москве. Самой популярной по-прежнему остается "Свадебный марш" Феликса Мендельсона, однако помимо нее пары заказывают главную тему из сериала "Игра престолов", песню Bitter Sweet Symphony группы The Verve, "Вечную любовь" Шарля Азнавура и песню The Beatles All You Need Is Love.