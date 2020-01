Назван самый популярный среди молодоженов ЗАГС Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стало известно, какой столичный ЗАГС наиболее популярен среди молодоженов в 2019 году. Об этом информирует RT со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Москвы.

Оказалось, что большинство пар в прошлом году отдали предпочтение регистрации брака во Дворце бракосочетания №1, который известен как Грибоедовский ЗАГС. Там узаконили отношения свыше 5,6 тысячи влюбленных.

Отмечается, что с декабря 2019 года Дворец бракосочетания №1 стал работать в круглосуточном режиме.

"Такой график работы ЗАГСа позволит большему числу пар вступить в брак именно в легендарном дворце. А также молодоженам будет доступна регистрация брака в красивые даты, которые выпадают на официальные выходные дни отделов ЗАГС", – говорится в сообщении.

Кроме Грибоедовского, в топ-5 излюбленных ЗАГСов вошли Шипиловский, Кутузовский, Таганский и Чертановский.

Также в пресс-службе рассказали, что в красивые даты 2020 года, такие как 2, 20 и 22 февраля, заключить брак собирается порядка 3 тысяч горожан.

