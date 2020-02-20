Более тысячи пар зарегистрирует брак в красивую дату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зарегистрировать браки в столичных ЗАГСах в так называемую красивую дату – 20 февраля – решило более тысячи пар. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе столичного управления ЗАГС объяснили, что по четвергам принято проводить церемонии только во Дворцах бракосочетаний. Однако, учитывая повышенный спрос, было решено открыть двери еще 28 отделений.

"Практически все места у нас заняты. Поэтому 20 февраля можно смело будет назвать одной из самых популярных дат в 2020 году", – подчеркнули в управлении.

Отдельно упоминается, что нынешний год стартовал с повышенного спроса пар на 2, 20 и 22 февраля. Суммарно речь идет более чем о 2 тысячах заявок. Для того чтобы не формировалась очередь, запускают дополнительные отделения, а также необычные площадки.

Ранее стало известно, что в День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженилось более 500 пар. В торжественный день столичные ЗАГСы предложили им развлекательную программу, а некоторые церемонии транслировались в прямом эфире.

