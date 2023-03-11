Москвичам рассказали о последних мировых событиях

Силовые структуры Абхазии переходят на усиленный режим работы. Соответствующее распоряжение дал президент страны. Это связано с событиями в соседней Грузии, где начались волнения и демонстрации против закона об иностранных агентах. Оппозиция добилась отзыва законопроекта, однако теперь требует отставки правительства.

Католическая церковь Германии будет проводить официальные церемонии для однополых пар. Такие браки там легализованы еще в 2017 году. Сейчас речь идет о получении официального благословения немецких католических священников. На синодальном собрании в пользу этого решения проголосовали 176 епископов из 202. Проводить такие церемонии начнут только с 2026 года. Три года потребуется на то, чтобы подготовить документы и разработать литургическую форму церемонии.



По меньшей мере двое погибли и 10 тысяч человек эвакуированы из-за наводнения в Калифорнии. Виной этому стали мощные ливни в центральной части штата. Власти объявили чрезвычайное положение. В зоне бедствия могут находиться 25 миллионов человек. Более 25 тысяч жителей лишились электричества. Дожди и таяние снега грозят значительным повышением уровня воды в реках. Это может привести к еще более масштабным наводнениям.



Роспотребнадзор предупредил туристов о риске заразиться вирусом Зика в Индии. Там зафиксирован подъем заболеваемости. Неблагоприятная обстановка также сложилась в Бразилии, Боливии и Колумбии. Лихорадка Зика особенно опасна для беременных и людей с ослабленным иммунитетом. В некоторых случаях она может вызывать осложнения, в том числе энцефалит.

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