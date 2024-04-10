Новости мира: плавучий дом обнаружили в заливе Сан-Франциско

Большой плавучий дом обнаружили в заливе Сан-Франциско. Раньше это была пристань, на которой жили около 100 человек. Позднее во время многочисленных судов властям удалось доказать, что она загрязняет воду. После этого жителям выплатили компенсацию, и они переехали на твердую землю. А сам дом отправили в плавание, конечную точку которого не знает никто.

Тем временем Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу сезонов с 30 заброшенными шайбами. Его команда Washington Capitals со счетом 2:1 обыграла Detroit в выездном матче регулярного чемпионата. В итоге россиянин в 18 раз преодолел максимальную отметку и стал рекордсменом Национальной хоккейной лиги.

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