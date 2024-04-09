Новости мира: странам G7 потребуется 10 триллионов долларов и 10 лет для перевооружения

10 триллионов долларов и 10 лет потребуется странам "Большой семерки" для перевооружения. Об этом сообщает Bloomberg. План рассчитан с учетом мировых конфликтов и "исходящей угрозы от Китая". При этом военные чиновники, по данным СМИ, говорят, что оборонные бюджеты должны соответствовать расходам времен холодной войны, что примерно равно 4% от ВВП.

Тем временем ливанская армия перемещает технику с севера и центра страны к границе с Израилем. Колонны растягиваются на целые районы. О переброске сил стало известно после заявлений израильского МИД. Там сообщили, что военная операция на юге Ливана неизбежна при условии нанесения прямых ударов.

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