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Глава словацкого парламента и лидера партии "Голос – социальная демократия" Петер Пеллегрини, который выступал против передачи Украине вооружения, одержал победу на выборах президента Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Государственной комиссии по выборам Эдуарда Бурду.

Во время оглашения окончательных результатов в избиркоме сообщили, что Пеллегрини набрал 53,12 процента голосов. Таким образом, как утверждает Бурда, за него отдали свой голос около 1 409 255 избирателей.

Соперник главы словацкого парламента, бывший глава МИД Словакии Иван Корчок набрал 1 243 709 голосов (46,87%).

При этом итоговая явка, по информации Бурды, достигла 61,14%.

Ранее в СМИ сообщили, что возвращение Роберта Фицо на пост премьера сделало Словакию одной из самых пророссийских государств в Европе. Политик упрекает своих европейских коллег в том, что они не хотят идти к мирному урегулированию конфликта на Украине, писали в прессе.

