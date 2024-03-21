Чехия и Словакия разошлись во мнениях по поводу поддержки Украины – СМИ

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Разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву между властями Чехии и Словакии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Washington Post.

В СМИ пишут, что эти государства всегда сохраняли теплые братские отношения, но камнем преткновения стала тема помощи Киеву. Появившиеся противоречия между лидерами двух стран продиктованы внутриполитической борьбой, считают авторы статьи.

В частности, журналисты отметили, что главный политический оппонент чешского премьер-министра Петра Фиалы придерживается пророссийского курса. Аналогично действует в том числе лидирующий по результатам опросов кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини.

"В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщили, что возвращение Роберта Фицо на пост премьера сделало Словакию одной из самых пророссийских государств в Европе. Политик упрекает своих европейских коллег в том, что они не хотят идти к мирному урегулированию конфликта на Украине, писали в прессе.