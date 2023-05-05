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Гражданин Франции протаранил шлагбаум на польской границе – СМИ

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на польской границе – СМИ

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Гражданин Франции протаранил шлагбаум на польской границе. Об инциденте на пункте пропуска сообщили СМИ.

Пограничники не выпустили мужчину из страны, так как у него не было необходимых документов. Тогда он на своем автомобиле снес шлагбаум, но в итоге пришлось остановиться, так как на дороге развернули полосу с шипами.

За попытку незаконного силового пересечения границы француза оштрафовали на тысячу злотых, это примерно 240 долларов. На допросе он заявил, что хочет попасть в Россию и там построить свою дальнейшую жизнь.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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