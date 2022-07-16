Водитель снес шлагбаум на Нижней Масловке

На улице Нижняя Масловка в столице водитель снес шлагбаум. Этот момент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как во двор въезжает машина, а вслед за ней пытается проскочить еще одна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

