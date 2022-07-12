Девушка на BMW протаранила две машины и выехала на тротуар на Мичуринском проспекте

Авария на Мичуринском проспекте обошлась без пострадавших. Девушка на BMW протаранила две машины, стоявшие на светофоре. А затем вылетела на тротуар и врезалась в фонарный столб и парапет пешеходного перехода.

Что стало причиной аварии? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.