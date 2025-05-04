Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 09:15

В мире

Новости мира: в Амстердаме прошла акция "Бессмертный полк"

Новости мира: в Амстердаме прошла акция "Бессмертный полк"

Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии

Аллея в честь героев, сражавшихся с нацизмом, появилась в Италии

Новости мира: пригороды Дамаска и три провинции Сирии подверглись обстрелу

Новости мира: жители Бали остались без света из-за аварии на кабеле

В США при столкновении автомобилей погибли семь человек

Китайские рабочие раскрыли правду о производстве люксовых сумок

Новости мира: в колледже Калифорнии произошла стрельба

Новости регионов: землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Аргентины

Акцию "Бессмертный полк" организовали в столице Конго

В столице Нидерландов прошла памятная акция "Бессмертный полк". Участники прошли по улицам Амстердама с портретами ветеранов и флагами России и СССР. В акции приняли участие около ста человек, среди которых были не только граждане России и стран СНГ, но и местные жители.

В Белоруссии продолжается подготовка к Параду Победы. Откроют авиашествие 9 мая вертолеты Ми-8 с флагами республики, 80-летия Победы, а также ВВС и войск ПВО. Зрители также увидят Ми-35, штурмовики Су-25 и истребители Су-30. Завершит воздушную часть парада тяжелый транспортник Ил-76.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: 80 лет Победы
за рубежомвидеоМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика