Новости мира: в Амстердаме прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Нидерландов прошла памятная акция "Бессмертный полк". Участники прошли по улицам Амстердама с портретами ветеранов и флагами России и СССР. В акции приняли участие около ста человек, среди которых были не только граждане России и стран СНГ, но и местные жители.

В Белоруссии продолжается подготовка к Параду Победы. Откроют авиашествие 9 мая вертолеты Ми-8 с флагами республики, 80-летия Победы, а также ВВС и войск ПВО. Зрители также увидят Ми-35, штурмовики Су-25 и истребители Су-30. Завершит воздушную часть парада тяжелый транспортник Ил-76.

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