Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2025, 19:30

Политика

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Более 500 публичных мероприятий и встреч провел Путин в уходящем году

Владимир Путин подвел итоги специальной военной операции за 2025 год

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к перевозке детей

В России ужесточили наказание за нарушение требований к перевозке детей

Путин сообщил о продвижении российских войск в зоне СВО

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Владимиром Путиным, куда пришло более 3 млн обращений. Он подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов со всего мира.

Например, он ответил на вопрос о повышении утилизационного сбора в России, отметив, что эта мера будет не вечной. В будущем у россиян увеличится выбор между отечественными и импортными иномарками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоЕкатерина Фоменко

С чего начать тренировки в новом году?

Стоит походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж

Групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно

Читать
закрыть

Какие спортивные события станут главными в 2026 году?

Значимым событием начала 2026 года станут Зимние Олимпийские игры

В Белом доме 14 июня состоится турнир UFC

Читать
закрыть

Что ждет каждый знак зодиака в 2026 году?

Представители некоторых знаков смогут достичь любых целей

Кому-то удастся выйти на совершенно новый уровень в финансовом плане

Читать
закрыть

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика