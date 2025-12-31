Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Путиным

Одним из самых ярких событий 2025 года стала прямая линия с Владимиром Путиным, куда пришло более 3 млн обращений. Он подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов со всего мира.

Например, он ответил на вопрос о повышении утилизационного сбора в России, отметив, что эта мера будет не вечной. В будущем у россиян увеличится выбор между отечественными и импортными иномарками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

