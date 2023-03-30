Новости часа: Песков заявил, что корреспондента WSJ взяли с поличным

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Журналиста The Wall Street Journal взяли с поличным, речь о подозрениях не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские туроператоры уже продали более трети летнего ассортимента путевок в Турцию. Это данные АТОР.

Новый подземный пешеходный переход соединит станции метро "Каховская" и "Севастопольская". Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.