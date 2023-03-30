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Новости

30 марта, 15:00

Происшествия

Новости часа: Песков заявил, что корреспондента WSJ взяли с поличным

Новости часа: Песков заявил, что корреспондента WSJ взяли с поличным

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Путин призвал удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в России

Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Путин заявил, что экономика РФ демонстрирует позитивную динамику с июля 2022 года

Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам

Новости часа: Кремль продолжит контакты с МОК для защиты интересов спортсменов

Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Журналиста The Wall Street Journal взяли с поличным, речь о подозрениях не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские туроператоры уже продали более трети летнего ассортимента путевок в Турцию. Это данные АТОР.

Новый подземный пешеходный переход соединит станции метро "Каховская" и "Севастопольская". Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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