Путин призвал власти всех уровней действовать без бюрократии и проволочек

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Возврат российской экономики на траекторию роста не должен расслаблять, заявил Владимир Путин, призвав власти всех уровней действовать без бюрократии и проволочек.

Выступая на совещании с членами кабмина, он подчеркнул, что нужно поддерживать позитивные тенденции в экономике, повысить ее эффективность, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет.

"Причем действовать нужно быстро, без лишних бюрократии и проволочек, поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться", – сказал президент.

Ранее Путин заявил, что санкции могут оказать негативное влияние на экономику России, поэтому следует работать над внутренним спросом. По его словам, в нынешней ситуации спрос будет главным фактором экономического роста.

Президент указал, что стоит восстановить автомобильную и лесную промышленности, которые пострадали из-за ограничений. Он также призвал обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях. Путин добавил, что финансовая система должна быть важной в обеспечении потребностей экспортеров.

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