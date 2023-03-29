15:22Экономика
Путин заявил, что санкции могут плохо повлиять на экономику России
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что санкции могут оказать негативное влияние на экономику России, поэтому следует работать над внутренним спросом. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в нынешней ситуации спрос будет главным фактором экономического роста. Президент указал, что стоит восстановить автомобильную и лесную промышленности, которые пострадали из-за ограничений.
"Пока динамика нашей обрабатывающей промышленности остается слабой, к сожалению, – ниже уровня прошлого года", – указал лидер страны.
Он также призвал обеспечить быстрый запуск новых проектов в обрабатывающих отраслях.
Путин добавил, что финансовая система должна быть важной в обеспечении потребностей экспортеров.
"И нужно заместить ушедшие западные институты, которые работали в этой нише", – сказал глава государства.
Путин заключил, что в настоящее время инструментами акционерного и мезонинного финансирования распоряжаются не очень активно.
Ранее Минторг США ввел новые экспортные ограничения против 11 структур, в числе которых оказались две российские фирмы. В черный список вошли 11 структур из Мьянмы, Китая, Никарагуа и России. Среди российских фирм под ограничениями оказались "Авиатех" и "Авиазапчасть".
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