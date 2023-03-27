Французский политик Асселино назвал санкции ЕС против России нескончаемой шуткой

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Лидер французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино считает, что регулярное введение санкций против России демонстрирует их неэффективность. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"(Глава Еврокомиссии Урсула) Фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!", – написал он.

Ранее сообщалось, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер. Глава ЕК фон дер Ляйен не уточнила, ведется ли над ним работа прямо сейчас.

До этого издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз будет менять подход к антироссийским санкциям. В издании уточнили, что лидеры всех стран ЕС, кроме "воинственных Прибалтики и Польши", считают, что места для новых санкций против России не осталось.

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