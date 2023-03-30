Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Фото: kremlin.ru

Возможность эвакуации в РФ монахов из Киево-Печерской лавры будет зависеть от их собственного решения, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если они будут вывезены из лавры, дальше уже все будет зависеть от их решения, что они будут делать дальше. Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безучастным к дальнейшей судьбе, в случае если это потребуется", – отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Россия решительно осуждает выселение монахов, а также давление, которое оказывается на них и РПЦ властями Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника. Однако верующие делают все, чтобы не пустить их в здание.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь). По его мнению, прихожане просто отстаивают свои права.

"Вы стоите тихо и смиренно. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет на это разрешения и прав делать это. Сейчас военное положение, во время которого нельзя разрывать договор", – напомнил он.

По его словам, к вопросу о прекращении договора аренды можно будет вернуться только через четыре месяца после завершения боевых действий.

10 марта на портале Киево-Печерской лавры опубликовали заявление. Согласно уведомлению, монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта. Это решение было объяснено расторжением договора аренды.

Патриарх Московский и всея Руси и Кирилл прокомментировал требование украинских властей к монахам Украинской православной церкви покинуть Киево-Печерскую лавру. Он указал, что ультиматум является чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия.

30 марта стало известно, что Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры о недопустимости расторжения договора. Подготовительное заседание по делу назначено на 26 апреля.



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