Песков назвал достойным уважения решение мэра Воркуты пойти служить в зону СВО

Фото: vk.com/shaposhnikovyaroslav

Решение главы Воркуты Ярослава Шапошникова принять участие в спецоперации РФ на Украине достойно уважения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет RT.

"Мы видели сообщения СМИ. Безусловно, любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идет воевать, – это люди, которые заслуживают восхищения и уважения", – отметил он.

Также пресс-секретарь главы государства добавил, что новая тенденция ухода градоначальников в зону боевых действий не повлияет негативно на города. В настоящее время государственные служащие прикладывают все усилия, чтобы страна и российские города продолжали развиваться и не испытывали трудностей из-за введенных санкций, подчеркнул Песков.

Ранее Шапошников заявил, что отправится на службу по контракту в зону специальной военной операции. По его словам, он понял, что пришло время поддержать российских военнослужащих. Мэр Воркуты добавил, что это осознанное решение.

Кроме того, Шапошников получил поддержку от главы Республики Коми Владимира Уйбы, а также от пяти сотрудников администрации, которые согласились пойти с ним.



В ДНР готовят добровольцев со всей России для участия в спецоперации

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