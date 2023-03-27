Путин поблагодарил Росгвардию за эффективную и добросовестную службу

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником и поблагодарил ее за эффективную и добросовестную службу. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил, что в числе ключевых задач Росгвардии – борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, охрана значимых стратегических объектов, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия.

Он подчеркнул, что каждое из этих направлений работы является сложным и крайне ответственным, требующим высокого профессионализма и системности, а также строго соблюдения закона.

"Хочу поблагодарить вас именно за такую эффективную и добросовестную службу, за вашу верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые были заложены многими поколениями ваших предшественников, начиная еще с батальонов внутренней стражи, созданных в России более 200 лет назад", – сказал глава государства.

Он также выразил особые слова благодарности и признательности в адрес ветеранов внутренних войск МВД, подразделений ОМОН, СОБР и других служб. Президент подчеркнул, что главной опорой Росгвардии являются честь и доблесть бойцов и командиров, которые преданно служат народу и отечеству.

Путин выразил уверенность, что росгвардейцы чувствуют прямую историческую преемственность и огромную ответственность и доказывают это каждодневной трудной ратной работой.

Он также подчеркнул, что в ходе спецоперации РФ на Украине герои Росгвардии действуют смело и решительно в ходе защиты России и граждан.

Ранее сообщалось, что председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил предусмотреть в Росгвардии краткосрочные контракты на полицейскую службу. Он заявил, что тысячи ветеранов ОМОН и СОБР готовы сегодня вернуться в строй для участия в СВО, но не хотят подписывать многолетние контракты.

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