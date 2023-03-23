11:55Безопасность
Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП вблизи населенного пункта в ДНР
Фото: depositphotos/gyn9037
Росгвардия предотвратила взрыв на ЛЭП вблизи населенного пункта в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.
Во время инженерной разведки местности саперы Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было примотано к основанию одной из опор высоковольтной ЛЭП. Они также установили, что в подозрительных мешках находились два металлических цинка из-под патронов, наполненных тротиловыми шашками.
Операция по разминированию ЛЭП заняла несколько часов. Росгвардейцы отсоединили взрывчатку от опоры, держа ее в руках, перенесли ее на несколько десятков метров от линии электропередачи и уничтожили накладным зарядом.
Отмечается, что группы разминирования Росгвардии каждый день обследуют в зоне СВО социально значимые объекты инфраструктуры, проверяют пункты выдачи гуманитарной помощи, образовательные и медучреждения.
Специалисты также разминируют территории вдоль линий электропередачи, что позволяет обеспечивать безопасность проведения работ по восстановлению подачи электричества в школы, больницы, муниципальные учреждения и жилые дома.
Ранее руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело по факту попытки отравления командира отряда спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.
Выяснилось, что его попытались отравить с помощью пропитанного ядом конверта. Ему потребовалась госпитализация, однако благодаря принятым им вовремя мерам его жизни ничего не угрожало.
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