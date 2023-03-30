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30 марта, 14:15

Политика

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в Россию

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В России не останутся безучастными к судьбе священнослужителей Киево-Печерской лавры в случае их выселения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он заявил, что возможность эвакуации в РФ монахов из Киево-Печерской лавры будет зависеть от их собственного решения. Пресс-секретарь также добавил, что Россия решительно осуждает выселение монахов, а также давление, которое оказывается на них и РПЦ властями Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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