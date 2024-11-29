Россия готовится ударить баллистическим ракетами "Орешник" по целям на Украине. Среди них могут быть центры принятия решений в Киеве. Об этом заявил Владимир Путин на заседании ОДКБ в Астане.

Президент отметил, что началось серийное производство этой новейшей ракетной системы средней дальности. Российский лидер сказал, что боевые испытания "Орешника" являются ответом на действия противника.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.