28 апреля, 18:30
Путину представили бронированную скорую помощь для приграничных регионов
Бронированную машину скорой помощи для приграничных регионов представили Владимиру Путину на выставке в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК).
Главе государства также показали мобильный лечебно-диагностический комплекс для проведения операций в полевых условиях, вертолет "Ансат" для санитарной авиации и беспилотную систему для доставки медицинских грузов.
Президент поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником и отметил, что российская служба работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам.
