Путину представили бронированную скорую помощь для приграничных регионов

Бронированную машину скорой помощи для приграничных регионов представили Владимиру Путину на выставке в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК).

Главе государства также показали мобильный лечебно-диагностический комплекс для проведения операций в полевых условиях, вертолет "Ансат" для санитарной авиации и беспилотную систему для доставки медицинских грузов.

Президент поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником и отметил, что российская служба работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам.

