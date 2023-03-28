Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет и дальше инициировать расследование по подрыву "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что важно установить всех участников этих диверсий.

Поврежденный корабль "Союз МС-22" отстыковался от МКС и возвращается на Землю в беспилотном режиме. Об этом сообщил Центр управления полетов.

В летний сезон 2023 года РЖД планирует перевезти на юг России более 11 миллионов пассажиров. Об этом рассказал главный исполнительный директор Олег Белозеров.