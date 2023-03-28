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Политика

Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

РФ и дальше будет инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

Новости часа: президент РФ наградил медалью "За отвагу" мальчика из Брянской области

Путин наградил медалью раненного при нападении украинской ДРГ в Брянской области мальчика

Новости часа: Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Путин поручил подготовить проект указа об использовании цифрового паспорта

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Путин поручил упростить использование Fan ID к 1 мая

Новости часа: Песков прокомментировал планы по размещению тактического оружия в Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет и дальше инициировать расследование по подрыву "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он подчеркнул, что важно установить всех участников этих диверсий.

Поврежденный корабль "Союз МС-22" отстыковался от МКС и возвращается на Землю в беспилотном режиме. Об этом сообщил Центр управления полетов.

В летний сезон 2023 года РЖД планирует перевезти на юг России более 11 миллионов пассажиров. Об этом рассказал главный исполнительный директор Олег Белозеров.

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