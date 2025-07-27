Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электросудостроения СПбГМТУ

Владимир Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электрического судостроения Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ), которое также известно как "Корабелка".

Президента не только познакомили с работой бюро судостроения, но и с деятельностью научно-производственного корпуса. Кроме того, глава государства осмотрел новый университетский центр единоборств. Также Путин был награжден медалью "За верность российскому флоту", которую ему вручил помощник президента РФ Николай Патрушев.

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