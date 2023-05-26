Новости часа: безопасная схема переноса "Троицы" в храм Христа Спасителя согласована

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Безопасная схема переноса "Троицы" из Третьяковки в храм Христа Спасителя согласована. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более трех тысяч магазинов и свыше 120 рынков принимают участие в фестивале "Рыбная неделя" в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Участок между станциями метро "Савеловская" и "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии будет закрыт в выходные, 27–28 мая, для ремонта. Об этом заявил Дептранс.

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