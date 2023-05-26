Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Экономика

В России начали разработку новой стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года

В России начали разработку новой стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года

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В профессиональный праздник предпринимателей, 26 мая, Михаил Мишустин встретился с лидером общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Как рассказал Александр Калинин, в этой деловой сфере заняты свыше 26 миллионов жителей страны. В настоящее время разрабатывается новая стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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