В России начали разработку новой стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года

В профессиональный праздник предпринимателей, 26 мая, Михаил Мишустин встретился с лидером общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Как рассказал Александр Калинин, в этой деловой сфере заняты свыше 26 миллионов жителей страны. В настоящее время разрабатывается новая стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.