Новости часа: Путин поручил утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил к 1 декабря утвердить программу модернизации коммунальной инфраструктуры.

Россия готова обсудить возобновление переговоров, когда Киев будет на них настроен. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Скоростную трассу к черноморским курортам запустят поэтапно к 2036 году. Об этом рассказал "Автодор".