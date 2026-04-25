Супруги погибших участников СВО смогут бесплатно поступить в вузы и колледжи в РФ. Закон об этом подписан президентом Владимиром Путиным.

По его словам, они дают право на бесплатное поступление в пределах выделенной квоты в приоритетном порядке. Инициатива коснется жен погибших участников спецоперации, жен ополченцев Донбасса и участников иных боевых действий на территориях других государств, но только если они не вступили в повторный брак. Ранее правом на бесплатное поступление уже обладали сами участники СВО и их дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.