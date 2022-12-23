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Общество

Правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 году

Правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 году

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Почти полтора триллиона рублей направит правительство на выплаты пенсий и надбавок в 2022 и 2023 году. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Премьер-министр РФ отметил, что эти средства также будут направлены на другие социальные нужды, в том числе на организацию ежемесячных выплат ветеранам и инвалидам. Также кабмин выделит деньги на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями: 70 миллиардов рублей получит фонд "Круг добра". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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