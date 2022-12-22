Герасимов назвал ракеты "Кинжал" неуязвимыми для украинских систем ПВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что украинские системы противовоздушной обороны не могут противостоять гиперзвуковым ракетам "Кинжал", передает РИА Новости.

"Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине", – объяснил Герасимов.

Генерал армии также уточнил, что с начала спецоперации ударные беспилотники РФ поразили более 600 украинских объектов, в то время как высокоточными ракетами были нанесены удары по более чем 1,3 тысячи критических важных объектов Украины.

Кроме того, более 11 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ были уничтожены за счет действий оперативно-тактической и армейской авиации России.

Валерий Герасимов перечислил объемы вооружения и техники, поставленной Киеву со стороны западных стран. С февраля Украине передали более 350 танков, 700 артиллерийских систем, 100 единиц РЗСО, 30 вертолетов, а также беспилотники, боевые машины и ПЗРК.

Глава Генштаба ВС РФ добавил, что линия боевого соприкосновения растянулась на 815 километров. Основные усилия российской армии сосредоточены на освобождении Донецкой Народной Республики.

Ранее в ходе брифинга начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине с самого начала носили ожесточенный характер. Он также напомнил о применении высокоточного оружия.

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