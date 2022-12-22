В Генштабе РФ охарактеризовали боевые действия спецоперации как ожесточенные

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов назвал боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине ожесточенными, передает ТАСС.

"Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер", – заявил первый замминистра обороны РФ на брифинге.

В тот период, как отметил Герасимов, высокоточное оружие применялось для ударов по украинской авиации на аэродромах, пунктам управления, средствам ПВО, складам и арсеналам. После этого в наступление перешли группировки войск РФ.

Начальник Генштаба заявил, что в период операции над азовским побережьем, а также территориями Херсонской и Запорожской областей был установлен полный контроль. Кроме того, были освобождены ЛНР и город-порт Мариуполь.

Валерий Герасимов в своем выступлении также заявил, что в ходе спецоперации военнослужащие поразили более 1 300 объектов критической инфраструктуры Украины. Данная мера направлена на снижение боевого потенциала страны.



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